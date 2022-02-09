Денис Никиша: В неподходящий момент совершил обгон – получил пенальти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша не смог квалифицироваться в полуфинал Олимпиады-2022. В своем забеге он совершил падение, после чего судейская бригада дала ему пенальти. В интервью Olympic.kz спортсмен прокомментировал эпизод, передает МИА «Казинформ».

«Получил пенальти. И нет, это было не тактическим ходом, иначе бы было грязной игрой с моей стороны. С Адилем выступали в одном забеге. Спортсмены в стартовых листах расставляются по рейтингу. У меня его не было на 1500 метров в этом сезоне, так как не бегаю «полуторку». Соответственно, попал в итоге в забег к Адилю.

Вся моя подготовка направлена на 500 метров. Но и 1500 не была какой-то прогулочной. Настраивался на нее, подходил к старту с полной ответственностью. Это ведь Олимпийские игры. К сожалению, так получилось, что в неподходящий момент совершил обгон и упал», - озвучил Никиша.

Добавим, что в его забеге выступил еще один казахстанец. Для Адиля Галиахметова старт получился успешным. Он финишировал вторым, квалифицировавшись в полуфинал ОИ.

Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана