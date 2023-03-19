Денис Кузин: Своим выбором мы можем внести лепту в строительство Нового Казахстана

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Казахстанский спортсмен, участник Олимпийских игр, костанаец Денис Кузин сегодня посетил избирательный участок №40 в Костанае, чтобы отдать свой голос на выборах депутатов маслихатов и Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня очень важный день в Казахстане. Сегодня мы выбираем не только депутатов маслихата и Парламента, сегодня своим выбором мы можем построить новый Казахстан, внести свою лепту. Мы отдаём голоса сегодня тем, чьи обещания близки и откликаются у нас, у народа. Это очень важно для каждого, потому что человек приходит голосовать с верой и доверием к тому человеку, кому отдает свой голос»,- сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, на избирательном участке №3 в городе Костанае аким Костанайской области Кумар Аксакалов проголосовал на выборах в маслихаты и Мажилис Парламента РК.

В 7:00 по Костанайской области 748 избирательных участков начали свою работу на внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней.

В качестве кандидатов в депутаты с области представлены 10 человек. В областной маслихат будут избраны 32 человека и 236 - в городские и районные маслихаты.