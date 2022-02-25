Денис Евсеев вышел в полуфинал турнира в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана проходит мужской турнир серии ITF World Tennis Tour, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Второй сеянный соревнования казахстанец Денис Евсеев в 1/4 финала уверенно обыграл Ивана Лютаревича из Беларуси со счетом 6:2, 6:2. В полуфинале казахстанец сыграет против Давида Поляка из Чехии.
Набравший отличную форму Бейбут Жукаев в четвертьфинале в борьбе уступил россиянину Евгению Карловскому, который занимает 273-е место в мировом рейтинге. В первой партии уроженцу города Актау потребовался один брейк, чтобы завершить сет в свою пользу – 6:3. В начале второй партии оппоненты обменялись брейками и игра, казалось бы, шла к тай-брейку, но в 12-м гейме Евгений взял подачу Бейбита и забрал сет 7:5. В третьей решающей партии Карловский выиграл – 6:3.
- Проблемные вопросы СПК «Астана» озвучили депутаты
- Более 330 тысяч горожан прошли скрининг за год в столице
- Около 16 тысяч кубометров снега вывезено за ночь из столицы
- Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана
- Казахстанские лыжники участвуют в индивидуальной гонке на молодежном чемпионате мира
- Взаимная торговля, прослеживаемость товаров и развитие интеграционного потенциала: как прошло заседание ЕМПС в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана