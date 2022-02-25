Денис Евсеев вышел в полуфинал турнира в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана проходит мужской турнир серии ITF World Tennis Tour, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Второй сеянный соревнования казахстанец Денис Евсеев в 1/4 финала уверенно обыграл Ивана Лютаревича из Беларуси со счетом 6:2, 6:2. В полуфинале казахстанец сыграет против Давида Поляка из Чехии.

Набравший отличную форму Бейбут Жукаев в четвертьфинале в борьбе уступил россиянину Евгению Карловскому, который занимает 273-е место в мировом рейтинге. В первой партии уроженцу города Актау потребовался один брейк, чтобы завершить сет в свою пользу – 6:3. В начале второй партии оппоненты обменялись брейками и игра, казалось бы, шла к тай-брейку, но в 12-м гейме Евгений взял подачу Бейбита и забрал сет 7:5. В третьей решающей партии Карловский выиграл – 6:3.