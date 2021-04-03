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    23:49, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Денис Евсеев вышел в финал парного разряда «Челленджера»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Денис Евсеев вышел в финал парного разряда «Челленджера». Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанский теннисист вместе с итальянцем Риккардо Бонадио вышел в финал парного разряда «Челленджера» в португальском Оэйраше с призовым фондом в 31,5 тысячи евро.

    На стадии 1/2 финала им противостояла пара Теймураз Габашвили (Россия) и Цзэн Цзэн (Тайвань). Счет игры 2:0 (6:2. 6:3).

    На счету Евсеева и Бонадио одна подача на вылет и четыре брейк-пойнта. Габашвили и Цзэн совершили пять двойных ошибок, и реализовали один брейк-пойнт. Соперниками казахстанско-итальянского тандема по решающему матчу в субботу стали немцы Матс Мораинг и Оскар Отте, которые в своем полуфинале взяли верх над интернациональной парой Лукас Мидлер (Австрия)/ Нино Сердарушич (Хорватия) в трех сетах – 6:4, 3:6, 10:8.

    Как отметили в Федерации, в субботу в Оэйраше в 14:00 по времени Нур-Султана сойдутся примерно равные по силам оппоненты.


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