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    02:19, 03 Апрель 2023 | GMT +6

    Денис Евсеев вышел в финал квалификации турнира в Мексике

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    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев (307-е место в рейтинге ATP) поборется за выход в основную сетку турнира в Сан-Луис-Потоси (Мексика), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В полуфинале квалификации Денис Евсеев сыграл с мексиканцем Аланом Фьерросом (872-е место) и победил его в двух сетах — 7:6, 6:4. В финале казахстанец встретится с победителем матча Матиас Зукас (Аргентина, 488-е место) — Колин Синклер (Северные Марианские острова, 418-е место). Призовой фонд «челленджера» в Сан-Луис-Потоси составляет 80 000 долларов. Победитель заработает 10 840 долларов и получит 75 рейтинговых очков.

    Лучшим достижением Дениса Евсеева в этом году является четвертьфинал турнира в Анапоиме (Колумбия).

    Фото: sports.kz


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