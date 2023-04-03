Денис Евсеев вышел в финал квалификации турнира в Мексике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев (307-е место в рейтинге ATP) поборется за выход в основную сетку турнира в Сан-Луис-Потоси (Мексика), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В полуфинале квалификации Денис Евсеев сыграл с мексиканцем Аланом Фьерросом (872-е место) и победил его в двух сетах — 7:6, 6:4. В финале казахстанец встретится с победителем матча Матиас Зукас (Аргентина, 488-е место) — Колин Синклер (Северные Марианские острова, 418-е место). Призовой фонд «челленджера» в Сан-Луис-Потоси составляет 80 000 долларов. Победитель заработает 10 840 долларов и получит 75 рейтинговых очков.

Лучшим достижением Дениса Евсеева в этом году является четвертьфинал турнира в Анапоиме (Колумбия).

Фото: sports.kz