Денис Евсеев вышел в финал квалификации Astana Open ATP 250

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Денис Евсеев в двух сетах одержал победу над украинцем Ильёй Марченко в первом раунде квалификации Astana Open ATP 250, передает МИА «Казинформ».

«Казахстанец в двух сетах одержал великолепную победу над украинцем Ильёй Марченко в первом раунде квалификации Astana Open ATP 250. Счёт - 6:4, 6:4», - сообщила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана в Instagram.

В прошлом году в столице Казахстана Денис Евсеев на старте квалификации в трех сетах уступил австралийцу Марку Полмансу. На этот раз наш теннисист подготовился основательно. В первом сете двух брейков было достаточно, чтобы забрать партию в свою пользу – 6:4. В начале второго сета на подаче соперника Денис заработал три брейк-пойнта, один Марченко отыграл, однако, со второй попытки Евсеев вышел вперед. В следующих геймах соперники не ошибались, казахстанец уверенно держал подачу и одержал победу - и в сете, и в матче – 6:4, 6:4.

За выход в основную сетку турнира Денис сыграет либо с прошлогодним обидчиком Марком Полмансом из Австралии или с итальянцем Джанмарко Морони.

«Я придерживался строгой тактики. Илья очень стабильный игрок, которого нужно выводить из равновесия, где он играет в своей кондиции. У меня получалось держать его на задней линии и не давать забегать ему под право, играл в левую сторону для того, чтобы взять инициативу, и потом уже я справа нагнетал свою игру. Как всегда наш турнир проходит на высшем уровне. Благодарен Федерации тенниса Казахстана за то, что создают такие условия. Казахстан ни капельки не отстает от мира, приезжают сильные игроки со всей планеты и показывают хороший теннис, и самое главное - они с удовольствием возвращаются» , - поделился своими эмоциями Денис Евсеев.