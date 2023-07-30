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    15:14, 30 Июль 2023 | GMT +6

    Денис Евсеев выиграл первый «Челленджер» в карьере

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    Фото: Федерация тенниса Казахстана
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Триумфом казахстанца Дениса Евсеева завершился в Астане турнир серии АТР Challenger 50 – «Кубок Президента», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

    В финале Евсеев (412 АТР) выиграл у узбека Хумоюна Султанова (550 АТР). В первом сете Султанов вел со счетом 5:1, но Денису удалось не просто сделать камбэк, но и вырвать победу в партии – 7:5. Во второй партии Хумоюн активизировался, стал больше атаковать и выиграл сет - 6:2.


    В решающем игровом отрезке была напряженная борьба, игроки поочередно вызывали на корт медиков. В девятом гейме казахстанцу удалось реализовать брейк и на своей подаче поставить точку в матче – 6:4.
    Таким образом, Денис Евсеев выиграл свой первый «Челленджер» в карьере. За победу он получит 50 рейтинговых очков и 5500 долларов США призовых.
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    Спорт Теннис Астана
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