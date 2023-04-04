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Денис Евсеев выиграл квалификацию на турнире в Мексике

Ринат Дусумов
4 Апреля 2023, 19:51
Денис Евсеев выиграл квалификацию на турнире в Мексике Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Денис Евсеев провел финальный матч квалификации на турнире одиночного разряда в Сан-Луис Потоси (Мексика), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский теннисист провел встречу со спортсменом с Северных Марианских островов Колином Синклером и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:4. Матч продлился всего один час и пять минут.

Во время игры Евсеев не исполнил ни одной подачи навылет и совершил две двойные ошибки. Также теннисист из Казахстана выиграл девять очков и пять геймов подряд.

Казахстанец на данный момент располагается на 302-й строчке мирового рейтинга ATP, а спортсмен с Северных Марианских островов занимает 415-ю позицию.


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