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    19:51, 21 Февраль 2023 | GMT +6

    Денис Евсеев  выиграл квалификацию на турнире в Мексике

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев сыграл финальный матч квалификации турнира одиночного разряда в Монтеррее (Мексика), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисист из Казахстана провел встречу с итальянским спортсменом Стефано Наполитано и одержал победу в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:4, 6:3. Матч продлился два часа и две минуты.

    Во время игры Евсеев исполнил четыре подачи навылет и совершил три двойные ошибки. Также, казахстанский теннисист выиграл шесть очков и пять геймов подряд.

    Казахстанец является 310-й ракеткой мира, а итальянский спортсмен располагается на 564-й позиции мирового рейтинга.


    Фото: olympic.kz

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