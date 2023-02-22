Денис Евсеев  выиграл квалификацию на турнире в Мексике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев сыграл финальный матч квалификации турнира одиночного разряда в Монтеррее (Мексика), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисист из Казахстана провел встречу с итальянским спортсменом Стефано Наполитано и одержал победу в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:4, 6:3. Матч продлился два часа и две минуты.

Во время игры Евсеев исполнил четыре подачи навылет и совершил три двойные ошибки. Также, казахстанский теннисист выиграл шесть очков и пять геймов подряд.

Казахстанец является 310-й ракеткой мира, а итальянский спортсмен располагается на 564-й позиции мирового рейтинга.

Фото: olympic.kz