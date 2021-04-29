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    11:17, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Денис Евсеев уступил в парном разряде на турнире в Эквадоре

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    САЛИНАС. КАЗИНФОРМ - Салинас (Эквадор) в эти дни принимает международный теннисный турнир Challenger de Salinas II. Казахстанский спортсмен Денис Евсеев завершил выступление в рамках соревнований. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Евсеев выступал на турнире в дуэте с представителем Франции Ван Так-Кхуном. Пара Евсеев/Так-Кхун не смогли пробиться в четвертьфинал турнира.

    В матче первого круга дуэт Евсеев/Так Кхун в двух сетах уступил паре Алехандро Гомес (Эквадор)/Джуниор Ора (США) со счетом 1:6, 2:6. По ходу встречи, продолжавшейся 45 минут, Евсеев и Ван сделали один брейк, но при этом пять раз отдали свою подачу соперникам.


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