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    21:50, 12 Февраль 2023 | GMT +6

    Денис Евсеев  успешно стартовал на турнире во Франции

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев (329-е место в рейтинге ATP) с победы стартовал на «челленджере» в Шербуре (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом раунде квалификации Евсеев встретился с французом Константином Биттуном Кузмином (540-е место) и обыграл его в двух сетах — 6:3, 7:6. В следующем матче Денис может встретиться со своим соотечественником, Бейбитом Жукаевым (304-е место), если тот победит француза Максенса Боже (750-е место).

    Призовой фонд турнира в Шербуре составляет 73 000 евро. Победитель заработает 9 880 евро и получит 75 рейтинговых очков.

    На своем последнем турнире Денис Евсеев дошел до 1/8 финала «челленджера» в Вильнюсе (Литва), где проиграл бельгийскому теннисисту Йорису де Луру (209-е место) — 3:6, 4:6.


    Фото: sports.kz.


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