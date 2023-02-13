Денис Евсеев  успешно стартовал на турнире во Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев (329-е место в рейтинге ATP) с победы стартовал на «челленджере» в Шербуре (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом раунде квалификации Евсеев встретился с французом Константином Биттуном Кузмином (540-е место) и обыграл его в двух сетах — 6:3, 7:6. В следующем матче Денис может встретиться со своим соотечественником, Бейбитом Жукаевым (304-е место), если тот победит француза Максенса Боже (750-е место).

Призовой фонд турнира в Шербуре составляет 73 000 евро. Победитель заработает 9 880 евро и получит 75 рейтинговых очков.

На своем последнем турнире Денис Евсеев дошел до 1/8 финала «челленджера» в Вильнюсе (Литва), где проиграл бельгийскому теннисисту Йорису де Луру (209-е место) — 3:6, 4:6.



Фото: sports.kz.