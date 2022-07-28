28 Июля 2022 15:09

Денис Евсеев успешно стартовал на турнире в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев успешно стартовал на международном турнире в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Денис Евсеев в первом круге Челленджера в Сеговии (Испания) одержал победу над испанцем Даниэлем Ринкона со счетом 6:2, 5:7, 6:3. Во втором круге Евсеев встретится с бельгийцем Михаэлем Геертом.

Ещё один казахстанец Тимофей Скатов не смог выйти в четвертьфинал Челленджера в Сан-Бенедетто (Италия). В матче второго раунда турнира Тимофей уступил аргентинцу Ренцо Оливо - 2:6, 4:6.

Фото: ktf.kz