Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Денис Евсеев успешно стартовал на турнире в Испании
28 Июля 2022 15:09

Денис Евсеев успешно стартовал на турнире в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев успешно стартовал на международном турнире в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Денис Евсеев в первом круге Челленджера в Сеговии (Испания) одержал победу над испанцем Даниэлем Ринкона со счетом 6:2, 5:7, 6:3. Во втором круге Евсеев встретится с бельгийцем Михаэлем Геертом.

Ещё один казахстанец Тимофей Скатов не смог выйти в четвертьфинал Челленджера в Сан-Бенедетто (Италия). В матче второго раунда турнира Тимофей уступил аргентинцу Ренцо Оливо - 2:6, 4:6.


Фото: ktf.kz

Новости по теме
Турниры серии Tennis Europe и ATF пройдут в Казахстане
ФК «Астана» назвал стартовый состав на ответный матч с «Ракувом»
Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала вторую победу в Евролиге-2022
Читайте также
ФК «Астана» назвал стартовый состав на ответный матч с «Ракувом»
Турниры серии Tennis Europe и ATF пройдут в Казахстане
Фируза Шарипова прошла взвешивание и дуэль взглядов перед дебютом в MMA
Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала вторую победу в Евролиге-2022
Казахстанцы выступят на ЧМ по гребному слалому в Германии
Команда Казахстана по вольной борьбе представила состав на турнир в Румынии
Где смотреть матч «Кишварда» - «Кайрат» в Лиге конференций
«Кайрат» взял воспитанника академии на матч с «Кишвардой»
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы 28 июля
2 Как повлиял приезд россиян на рынок жилья в РК – эксперт
3 Атырауский НПЗ остановил производство
4 Лечение сахарного диабета и ожирения усовершенствуют в Казахстане
5 Вооруженные ножом юноши грабили прохожих в Алматы

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив