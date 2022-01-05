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Денис Евсеев стартовал с победы на международном турнире в Италии

5 Января 2022 09:15
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Денис Евсеев стартовал с победы на международном турнире в Италии

ФОРЛИ. КАЗИНФОРМ - В Форли (Италия) в эти дни проходит международный теннисный турнир серии «Челленджер». В соревнованиях принимает участие и казахстанский теннисист Денис Евсеев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В рамках турнира в первом круге казахстанец провел встречу с представителем Португалии Гонсало Оливейра. Матч завершился со счетов 6-4, 6-4.

В следующем матче казахстанцу предстоит встреча с представителем Индии Мукунд С.К.

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#Спорт   #Теннис  
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