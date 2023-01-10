Денис Евсеев сенсационно проиграл на старте турнира в Таиланде

10 Января 2023, 20:08

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел дебютный матч турнира одиночного разряда в тайском Нонтхабури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Денис Евсеев встретился с российским теннисистом Евгением Донским и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 6:7. Матч продлился один час и 30 минут.

Во время игры Евсеев исполнил четыре подачи навылет и совершил две двойные ошибки. Также казахстанский спортсмен выиграл шесть очков и три гейма подряд.

Казахстанец является 298-й ракеткой мира, в то время как россиянин располагается на 346-й позиции мирового рейтинга.

Денис Евсеев провел встречу на стадии 1/16 финала турнира в Нонтхабури.

Фото: sports.kz