Денис Евсеев прошел во второй круг теннисного турнира в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Денис Евсеев выиграл у Дмитрия Попко в казахстанском дерби на «Челленджере» в Испании и прошел во второй круг турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

«В последнее время теннисная судьба стала часто сводить казахстанцев в турнирных сетках. На прошлой неделе в США Елена Рыбакина и Юлия Путинцева играли друг против друга, а теперь на турнире в испанском Аликанте в первом круге сошлись Дмитрий Попко и Денис Евсеев», - сообщает пресс-служба ФТК.

Встреча продолжалась 1 час и 54 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Евсеева. 28-летний Денис записал в свой актив два эйса и три реализованных брейк-пойнта. 24-летний Дмитрий четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу Попко.

Следующим соперником казахстанца на соревнованиях Alicante Ferrero Challenger будет Денис Истомин из Узбекистана.