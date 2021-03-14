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    21:01, 13 Март 2021 | GMT +6

    Денис Евсеев проиграл в финале турнира по теннису в Санкт-Петербурге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Денис Евсеев в тандеме с россиянином Константином Кравчуком проиграл в финале турнира «Челленджер» в Санкт-Петербурге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В финале казахстанско-российский дуэт проиграл нидерландцам Сэму Вербику и Йесперу де Йонгу. Счет встречи – 1:6, 6:3, 5:10. Матч продлился 1 час и 7 минут. Евсеев и его партнер совершили одну двойную ошибку, реализовали один брейк-пойнт и выиграли 47 очков.

    «Для меня это был лучший результат и первый финал в этом году, так что могу быть доволен своей игрой. В третьем решающем сете не хватило везения, могли выиграть, но не получилось, буду готовиться к следующим соревнованиям» - отметил после финала Денис.

    Став финалистами соревнования в парном разряде, Евсеев и Кравчук гарантировали себе 1 800 долларов США призовых и 48 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

    Призовой фонд турнира серии ATP Challenger GRAND PALACE CHAMPIONSHIP by Formula TX составил 52 080 долларов США.


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