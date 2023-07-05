Денис Евсеев проиграл на турнире в Германии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев (324-е место в рейтинге ATP) встретился с бразильцем Тиагу Зайботом Вилдом (131-е место) в первом круге турнира в Карлсруэ (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Евсеев сумел взять у Зайбота Вилда первый сет — 6:4, однако затем фаворит все же сумел совершить камбэк и добиться победы — 6:3, 6:3. Ранее в квалификации Денис Евсеев победил немцев Давида Фикса (без рейтинга) — 6:3, 6:3 — и Себастьяна Фанселова (413-е место) — 7:5, 7:6.

Что касается Тиагу Зайбота Вилда, то в этом году он стал одним из главных открытий «Ролан Гаррос»: бразилец стартовал с первого раунда квалификации, но в итоге сумел дойти до третьего круга, сенсационно обыграв по ходу турнира россиянина Даниила Медведева (3-е место) — 7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4.