РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:24, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    Денис Евсеев  проиграл на старте турнира в Мексике

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Денис Евсеев провел матч первого круга на турнире одиночного разряда в мексиканском Монтеррее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский теннисист провел встречу с представителем Эквадора Эмилио Гомесом и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 6:7, 4:6. Матч продлился один час и 30 минут.

    Во время игры Евсеев исполнил четыре подачи навылет и совершил пять двойных ошибок. Также, теннисист из Казахстана выиграл пять очков и три гейма подряд.

    Казахстанец на данный момент располагается на 310-й строчке мирового рейтинга ATP, а эквадорский спортсмен занимает 91-ю позицию.

    Фото: sports.kz
    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!