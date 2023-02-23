Денис Евсеев  проиграл на старте турнира в Мексике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Денис Евсеев провел матч первого круга на турнире одиночного разряда в мексиканском Монтеррее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский теннисист провел встречу с представителем Эквадора Эмилио Гомесом и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 6:7, 4:6. Матч продлился один час и 30 минут.

Во время игры Евсеев исполнил четыре подачи навылет и совершил пять двойных ошибок. Также, теннисист из Казахстана выиграл пять очков и три гейма подряд.

Казахстанец на данный момент располагается на 310-й строчке мирового рейтинга ATP, а эквадорский спортсмен занимает 91-ю позицию.

Фото: sports.kz