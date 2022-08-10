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Денис Евсеев проиграл на старте парного разряда турнира в Германии
10 Августа 2022 02:22

Денис Евсеев проиграл на старте парного разряда турнира в Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел дебютный матч турнира парного разряда «Челленджера» в Мербуше (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисист из Казахстана в паре с украинским спортсменом Алексеем Крутых встретился с немецким дуэтом Хендрик Йебенс — Фабиан Фаллерт и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 5:7. Матч продлился один час и 32 минут.

Во время игры пара Евсеева исполнила одну подачу навылет и совершила две двойные ошибки. Также казахстанец выиграл шесть очков и три гейма подряд.

Денис Евсеев провел встречу на стадии 1/8 финала.


Фото: Sports.kz.


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