Денис Евсеев пробился в полуфинал теннисного турнира в Польше

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Денис Евсеев одолел соперника в четвертьфинальном матче на хардовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в польском Гродзиске-Мазовецком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.



Казахстанский теннисист провел игру с французским спортсменом Максимом Жанвье и одержал победу в трех сетах с общим счетом 6:3, 3:6, 7:6. Матч продлился два часа и 26 минут.

Во время игры казахстанец исполнил две подачи навылет и совершил пять двойных ошибок. Также Денис Евсеев выиграл 11 очков и пять геймов подряд.

Отметим, что казахстанец на данный момент располагается на 307-й строчке мирового рейтинга ATP, а спортсмен из Франции занимает 345-ю позицию.