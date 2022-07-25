Денис Евсеев остановился в шаге от победы на Кубке Президента РК по теннису
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На кортах Национального теннисного центра в Нур-Султане завершился традиционный международный турнир Кубок Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
В мужском финале сошлись уроженец города Алматы Денис Евсеев и 151-я ракетка мира, россиянин Роман Сафиуллин. В первом сете казахстанец убедительно победил первого сеянного турнира – 6:2.
Во второй партии завязалась борьба: в четвертом гейме Роман заработал брейк-пойнт и с первой попытки реализовал его, однако на подаче россиянина Денис сделал обратный брейк и сравнял счет – 4:4. В 10-м гейме Сафиуллину вновь удалось взять подачу оппонента и выиграть сет со счетом 6:4.
Исход поединка решился на тай-брейке, где более опытный россиянин победил – 7:6 (7:2).
Таким образом, Роман выиграл свой второй турнир серии Челленджер в карьере, получил 80 рейтинговых очков и 7200 долларов призовых.
У женщин выиграла японка Моюка Учиджима, которая была сильнее сербки Наталии Стеванович – 6:3, 7:6 (7:2).
Фото: olympic.kz