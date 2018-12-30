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Денис Евсеев одержал победу в финале международного турнира
30 Декабря 2018 20:14 110
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Денис Евсеев одержал победу в финале международного турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеКазахстанский теннисист победил в турнире ITF Futures в Гонконге Юлия Путинцева провела тренировку с Сереной Уильямс
Казахстанский теннисист Денис Евсеев одержал победу в финале международного турнира серии ITF Futures в Гонконге.
В главном матче Евсеев встречался с китайцем Ксин Гао. Встреча завершилась со счетом 6:4,1:6,6:4.
Ранее Денис обыграл соперника из Таиланда Вишая Тронгчаронкула - 4:6,7:6(2), 6:4. Также на его счету победы над японцем Жампеем Ямасаки и над теннисистом из Гонконга Чагой Ламой.
Ключевые слова: Спорт,
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