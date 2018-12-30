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Денис Евсеев одержал победу в финале международного турнира

30 Декабря 2018 20:14 110
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Денис Евсеев одержал победу в финале международного турнира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Денис Евсеев одержал победу в финале международного турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz

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Казахстанский теннисист Денис Евсеев одержал победу в финале международного турнира серии ITF Futures в Гонконге.

В главном матче Евсеев встречался с китайцем Ксин Гао. Встреча завершилась со счетом 6:4,1:6,6:4.

Ранее Денис обыграл соперника из Таиланда Вишая Тронгчаронкула - 4:6,7:6(2), 6:4. Также на его счету победы над японцем Жампеем Ямасаки и над теннисистом из Гонконга Чагой Ламой.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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