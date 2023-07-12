Денис Евсеев  не сумел выйти во второй круг турнира в Германии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел дебютный матч на грунтовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в Брауншвейге (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисист из Казахстана провел встречу с бразильским спортсменом Тьяго Уайлдом и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 6:4, 4:6, 1:6. Матч продлился два часа и 24 минуты.

Во время игры Евсеев исполнил восемь подач навылет и совершил четыре двойные ошибки. Также казахстанец выиграл четыре очка и три гейма подряд.

Казахстанец на данный момент располагается на 324-й строчке мирового рейтинга ATP, а спортсмен из Бразилии занимает 131-ю позицию.