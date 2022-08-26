26 Августа 2022 08:45
Денис Евсеев не смог доиграть матч на «Челленджере» в Таиланде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Денис Евсеев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии «Челленджер» в Нонтхабури (Таиланд). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
В матче второго круга казахстанец уступил Кирьяну Жаке (Франция). Евсеев из-за травмы в третьем сете снялся с матча при счете 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 0:3. Игра продлилась 2 часа и 30 минут.
Фото: ktf.kz
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