26 Августа 2022 08:45

Денис Евсеев не смог доиграть матч на «Челленджере» в Таиланде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Денис Евсеев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии «Челленджер» в Нонтхабури (Таиланд). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В матче второго круга казахстанец уступил Кирьяну Жаке (Франция). Евсеев из-за травмы в третьем сете снялся с матча при счете 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 0:3. Игра продлилась 2 часа и 30 минут.

Фото: ktf.kz