Денис Евсеев и Тимофей Скатов прошли во второй круг турниров ITF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты успешно стартовали на соревнованиях в Турции и Боснии. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Скатов, сеянный в одиночном разряде соревнования в Анталье под шестым номером, в матче первого раунда встретился с 867-й ракеткой мира из России Владимиром Королевым. Наш теннисист наглядно подтвердил свое преимущество над пробившимся в основную сетку через квалификационное сито россиянином за 1 час и 5 минут и одержал уверенную победу 6:2, 6:1. Во втором круге, Скатова ждет встреча с 17-летним шведом Лео Боргом, который на старте турнира сумел выбить из борьбы 601 ракетку мира, аргентинца Фермина Тенти – 7:6, 6:0.

В Боснии и Герцоговине в одиночке аналогичного соревнования Денис Евсеев, сеянный под третьим номером, взял верх над 30-летним итальянцем Марко Бортолотти – 7:6, 6:3. Его соперник по второму раунду определится в поединке серба Марко Миладиновича (515 место мирового рейтинга) и венгра Петера Файты (889 позиция мирового рейтинга). Казахстанец также выступит в Боснии и в парном разряде: в тандеме с россиянином Артемом Дубривным (казахстанско-российский дуэт посеян под первым номером) Евсеев на старте встретится с интернациональной парой Майкл де Бос (Бельгия)/Римпей Каваками (Япония).



