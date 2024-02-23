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    19:38, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Дэниел Розенблюм прокомментировал предложение раскрыть условия нефтегазовых контрактов Казахстана

    Дэниел Розенблюм
    Фото: uz.usembassy.gov
    Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм прокомментировал предложение казахстанской общественности раскрыть условия соглашений о разделе продукции, заключенных между Казахстаном и иностранными компаниями в 90-х годах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Эти соглашения касаемые нефти были заключены между правительством Казахстана и частными компаниями, некоторые из которых были компаниями США, а некоторые — международными компаниями. У меня нет этих соглашений, и я не несу ответственности за их мониторинг. Но есть причина, по которой коммерческие соглашения должны быть структурированы определенным образом, чтобы сохранить права инвесторов. Также это в интересах страны, в которую осуществляются инвестиции, в данном случае в Казахстане. Итак, есть много коммерческих причин. Я не думаю, что те соглашения, подписанные в 90-х, отличаются, — отметил посол США.

    По его мнению, те контракты СРП были заключены очень коммерчески выгодным способом.

    — У меня нет мнения о том, должны ли они быть обнародованы или нет. Мы считаем, что эти соглашения со временем послужили интересам инвестирующих компаний, а также правительства страны, — добавил Дэниел Розенблюм.

    Теги:
    Нефть/газ Казахстан Мнение США
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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