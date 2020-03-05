Денежные сертификаты вручил Бердибек Сапарбаев олимпийскому призеру Елдосу Сметову и его тренеру
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С призером проходившего во Франции международного турнира Grand Slam Елдосом Сметовым и его личным тренером Галымжаном Жылгелдиевым встретился аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Елдос Сметов - казахстанский дзюдоист, серебряный призер XXXI Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпион мира 2015 года, чемпион мира среди молодежи 2010 года, чемпион Азии 2016 года. В феврале этого года таразский спортсмен завоевал «бронзу» на международном турнире Grand Slam в Париже.
«Вы успешно защищаете честь нашей страны на спортивной арене, являетесь чемпионом и призером престижных международных соревнований, серебряным призером Олимпиады. Благодаря своему упорству и таланту прославляете нашу страну во всем мире. Мы гордимся вашими победами. Успехи наших спортсменов служат сильнейшим стимулом для выбора молодым поколением казахстанцев здорового образа жизни», - сказал Бердибек Сапарбаев.
Глава региона поздравил спортсмена и его наставника с недавней победой и вручил им денежные сертификаты на 500 тысяч и 300 тысяч тенге соответственно.
В свою очередь, Елдос Сметов заверил, что приложит все усилия для победы на предстоящих Олимпийских играх в Токио.
«Наша главная задача – завоевать «золото» на Олимпиаде. Обещаю, что приложу максимум усилий, чтобы добиться поставленной цели», - заверил спортсмен.
Серебряный призер ХХХI Летних Олимпийских игр Елдос Сметов был признан лучшим спортсменом июля 2019 года в Казахстане.
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