Денежные сертификаты для вакцинированных планируют вручить в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов рассказал об эпидситуации в регионе, а также о проводимых мерах по вакцинации населения от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал аким Атырауской области, с 26 июня число зарегистрированных случаев КВИ увеличилось и регион перешел в «красную» зону.

«В целях стабилизации обстановки постановлением главного санитарного врача области, с 28 июня в регионе усилены карантинные ограничительные меры и продлен карантин на Тенгизском месторождении. Количество инфекционных коек составляет 2098, загруженность - 16,5% или 346 больных. Это на 21,5% ниже по сравнению с 1 июня. В регионе 81 койка реанимации, там лечатся 25 пациентов, нагрузка составляет 31%. Это на 10,7% ниже по состоянию на 1 июня. Кроме того, дополнительно развернуто 750 резервных мест, из них 57 – реанимационных», - сказал глава региона на заседании Правительства.

По данным акима, на амбулаторном лечении находятся 347 больных, этот показатель на 45% ниже, чем за аналогичный период мая. По словам Махамбета Досмухамбетова, в прошлом году был сформирован достаточный запас лекарств в стабфондах на 2 месяца, также в регионе проводится работа по вакцинации.

«Всего на сегодня поставлено 120 200 доз первого компонента и 117 200 доз второго компонента. Из них первым привито 81861 человек, вторым – 44 827 человек. В области наблюдается рост темпа вакцинации по сравнению с прошлой неделей, охват вакцинации увеличился на 41%. Для проведения вакцинации по области открыто 41 прививочный пункт, из них 10 – передвижных. Ведется информационно-разъяснительная работа среди населения о необходимости вакцинации», - отметил аким.

Махамбет Досмухамбетов проинформировал о том, что в целях улучшения показателя вакцинации, а также дальнейшей мотивации по вакцинации в регионе проводятся различные мероприятия в торговых и развлекательных центрах.

«Вместе с тем, при содействии со спонсорами с 30 июня для вакцинированных планируется вручить денежные сертификаты. Об этом в СМИ с сегодняшнего дня будет размещена информация. Я думаю, это даст положительный импульс», - сообщил аким Атырауской области.