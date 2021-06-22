Денежные расходы увеличились у жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области статистики посчитали денежные расходы населения за первый квартал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, ежемесячные расходы в среднем на душу населения составили 63 тысячи тенге. В первом квартале прошлого года расходы были на 2% меньше.

В структуре расходов более 86% приходится на потребительские траты. При этом самой затратной статьей бюджета семей остаются расходы на продовольственные товары – свыше 44%. Больше всего жители региона тратят на покупку мяса и мясопродуктов – более 27%, хлебопродуктов и крупяных изделий.

«Структура покупок продовольственных товаров городского и сельского населения различается. У горожан выше, чем у сельчан, доля расходов на покупку мяса, молока, и ниже – на хлебопродукты, крупы, сахар и кондитерские изделия. Это объясняется наличием натурального производства в большинстве сельских домохозяйств», - проинформировали в департаменте.

Затраты на одежду и обувь составляют четверть ото всех расходов на непродовольственные товары.

В расходах на оплату услуг лидируют жилищно-коммунальные затраты, транспорт и связь, здравоохранение и образование. Расходы на платные услуги у городского населения превысили расходы сельчан на эти же цели в два раза.