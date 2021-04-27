10:51, 27 Апрель 2021 | GMT +6
Денежные поощрения получат казахстанские боксеры за медали МЧМ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры, ставшие призерами молодежного чемпионата мира в Польше, получат денежные вознаграждения. Об этом сообщил исполнительный директор Казахстанской федерации бокса Маратбек Мыктыбеков, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Что касается опасений, связанных с возможным переходом отечественных боксеров в профессиональный бокс и того, что отдельные промоутерские компании уже сейчас проявляют интерес к нашим талантливым боксерам, я считаю, что, прежде всего, должен быть патриотизм к своей Родине, это тоже часть воспитания молодых спортсменов. У нас сплоченная, дружная команда, и здесь я бы хотел поблагодарить тренерский штаб во главе с Кайратом Сатжановым за созданную атмосферу.
Конечно, со стороны федерации мы будем создавать для наших спортсменов все необходимые условия по подготовке к турнирам, выступлениям. Кроме того, ранее на встрече с боксерами глава Федерации бокса Казахстана Кенес Ракишев сказал, что за удачные выступления на крупных турнирах наши боксеры будут получать денежные поощрения, что тоже будет хорошим стимулом для отечественных спортсменов. Успех на молодежном чемпионате мира не станет исключением, — сказал Мыктыбеков.