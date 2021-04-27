Денежные поощрения получат казахстанские боксеры за медали МЧМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры, ставшие призерами молодежного чемпионата мира в Польше, получат денежные вознаграждения. Об этом сообщил исполнительный директор Казахстанской федерации бокса Маратбек Мыктыбеков, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Что касается опасений, связанных с возможным переходом отечественных боксеров в профессиональный бокс и того, что отдельные промоутерские компании уже сейчас проявляют интерес к нашим талантливым боксерам, я считаю, что, прежде всего, должен быть патриотизм к своей Родине, это тоже часть воспитания молодых спортсменов. У нас сплоченная, дружная команда, и здесь я бы хотел поблагодарить тренерский штаб во главе с Кайратом Сатжановым за созданную атмосферу.