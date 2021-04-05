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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:57, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Денежные доходы населения СКО увеличились на 19%

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент Бюро национальной статистики по Северо-Казахстанской области посчитал денежные доходы на душу населения по итогам четвертого квартала прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили около 111,5 тысячи тенге. По сравнению с четвертым кварталом 2019-го года, то есть за год, доходы возросли на 19%.

    Статистики отмечают, что при росте цен на уровне 7% реальные доходы североказахстанцев возросли на 11%.

    Буквально недавно тот же департамент сообщал, что по итогам четвертого квартала прошлого года ежемесячные расходы на душу населения возросли на 14,5% и составили 70,6 тысячи тенге. Причем большую часть средств жители региона тратят на покупку продуктов питания.

    С апреля у североказахстанцев возрастут расходы на оплату коммунальных услуг. В регионе подорожала электроэнергия.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экономика
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