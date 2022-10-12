РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:03, 12 Октябрь 2022 | GMT +6

    Денежные доходы населения посчитали в СКО

    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам прошлого года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 117 275 тенге. Об этом сообщили в департаменте Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, в номинальном выражении доходы возросли почти на 15% по сравнению с 2020-м годом. В реальном выражении увеличились всего на 6,4%. Поскольку рост цен на потребительские товары и услуги за минувший год составил почти 9%.

    Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по Казахстану за 2021-й год сложились на уровне 130 616 тенге.

    В департаменте пояснили, что номинальные денежные доходы населения – это средства, направляемые на текущее потребление, производственную деятельность и накопление. Среднедушевые доходы рассчитываются делением общей суммы доходов на численность постоянного населения.

    Недавно статистики предоставили информацию об уровне инфляции по итогам сентября. В годовом исчислении она достигла 18%.



    Теги:
    Общество Северо-Казахстанская область Статистика Финансы для mail.ru
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!