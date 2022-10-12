Денежные доходы населения посчитали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам прошлого года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 117 275 тенге. Об этом сообщили в департаменте Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, в номинальном выражении доходы возросли почти на 15% по сравнению с 2020-м годом. В реальном выражении увеличились всего на 6,4%. Поскольку рост цен на потребительские товары и услуги за минувший год составил почти 9%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по Казахстану за 2021-й год сложились на уровне 130 616 тенге.

В департаменте пояснили, что номинальные денежные доходы населения – это средства, направляемые на текущее потребление, производственную деятельность и накопление. Среднедушевые доходы рассчитываются делением общей суммы доходов на численность постоянного населения.

Недавно статистики предоставили информацию об уровне инфляции по итогам сентября. В годовом исчислении она достигла 18%.



