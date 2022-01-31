Денежные доходы населения Казахстана выросли на 12% за год
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По официальной статистике денежные доходы населения Казахстана выросли на 12% за год, до 211 тысяч тенге в квартал. По итогам третьего квартала 2021 года доходы населения выросли на 11,5% за год, до 210,7 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.
В аналогичном периоде 2020 года доходы населения Казахстана составляли 189 тысяч тенге — на 7,5% больше, чем годом ранее.
В региональном разрезе наибольшие доходы были фиксированы у жителей столицы: 293,1 тысяч тенге за третий квартал, годовой рост — на 15,7%. В тройке лидеров также оказались Карагандинская область (273,7 тысяч тенге, плюс 18,1%) и Алматы (254,1 тысяч тенге, плюс 6,9%).
Наименьшие доходы наблюдаются в густонаселённой Туркестанской области: всего 135,3 тысяч тенге в квартал, плюс 22% за год.
В то же время наибольший годовой рост доходов населения зафиксирован в Туркестанской области, а наименьший — в Алматинской (всего на 3,9% до 180,5 тысяч тенге).
Большую часть доходов казахстанцы получали от трудовой деятельности: 148 тысяч тенге — на 16,4% больше, чем годом ранее. Из них 127,4 тысяч тенге составил доход от работы по найму, 20,6 тысяч тенге — доход от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности.
Социальные трансферты выросли всего на 1% за год, до 53,4 тысяч тенге. В их числе 44,1 тысяч тенге составили пенсии, 8,3 тысяч тенге — пособия, 966 тенге — стипендии, 80 тенге — АСП и жилищная помощь.
Материальная помощь от родственников, знакомых, алименты выросли на 6,2%, до 5,2 тысяч тенге.
По мнению Главы государства, рост влияния ограниченных элитных групп и снижение доходов большинства населения стали серьёзной угрозой безопасности. Международные эксперты (в частности, KPMG) утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то же время у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге.
- Казахстанцы не имеют зависимости от лотереи - соцопрос
- Число молодых ученых растет в Казахстане
- В Казахстане установили квоту на привлечение иностранных работников в 2022 году
- Пропавших после школы подростков разыскали полицейские Атырау
- Более 151 тысячи казахстанцев лечатся от COVID-19
- Два человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана