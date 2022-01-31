Денежные доходы населения Казахстана выросли на 12% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По официальной статистике денежные доходы населения Казахстана выросли на 12% за год, до 211 тысяч тенге в квартал. По итогам третьего квартала 2021 года доходы населения выросли на 11,5% за год, до 210,7 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

В аналогичном периоде 2020 года доходы населения Казахстана составляли 189 тысяч тенге — на 7,5% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольшие доходы были фиксированы у жителей столицы: 293,1 тысяч тенге за третий квартал, годовой рост — на 15,7%. В тройке лидеров также оказались Карагандинская область (273,7 тысяч тенге, плюс 18,1%) и Алматы (254,1 тысяч тенге, плюс 6,9%).

Наименьшие доходы наблюдаются в густонаселённой Туркестанской области: всего 135,3 тысяч тенге в квартал, плюс 22% за год.

В то же время наибольший годовой рост доходов населения зафиксирован в Туркестанской области, а наименьший — в Алматинской (всего на 3,9% до 180,5 тысяч тенге).

Большую часть доходов казахстанцы получали от трудовой деятельности: 148 тысяч тенге — на 16,4% больше, чем годом ранее. Из них 127,4 тысяч тенге составил доход от работы по найму, 20,6 тысяч тенге — доход от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности.

Социальные трансферты выросли всего на 1% за год, до 53,4 тысяч тенге. В их числе 44,1 тысяч тенге составили пенсии, 8,3 тысяч тенге — пособия, 966 тенге — стипендии, 80 тенге — АСП и жилищная помощь.

Материальная помощь от родственников, знакомых, алименты выросли на 6,2%, до 5,2 тысяч тенге.

По мнению Главы государства, рост влияния ограниченных элитных групп и снижение доходов большинства населения стали серьёзной угрозой безопасности. Международные эксперты (в частности, KPMG) утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то же время у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге.