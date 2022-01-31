+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Денежные доходы населения Казахстана выросли на 12% за год

31 Января 2022 10:27
Поделиться:
Денежные доходы населения Казахстана выросли на 12% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По официальной статистике денежные доходы населения Казахстана выросли на 12% за год, до 211 тысяч тенге в квартал. По итогам третьего квартала 2021 года доходы населения выросли на 11,5% за год, до 210,7 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

Новости по теме
Казахстанцы не имеют зависимости от лотереи - соцопрос
Казахстанская теннисистка вошла в ТОП-25 мирового рейтинга после сенсации на Australian Open Более 151 тысячи казахстанцев лечатся от COVID-19 Кокшетауские спортсмены подарили около 200 книг пансионату для пожилых людей

В аналогичном периоде 2020 года доходы населения Казахстана составляли 189 тысяч тенге — на 7,5% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольшие доходы были фиксированы у жителей столицы: 293,1 тысяч тенге за третий квартал, годовой рост — на 15,7%. В тройке лидеров также оказались Карагандинская область (273,7 тысяч тенге, плюс 18,1%) и Алматы (254,1 тысяч тенге, плюс 6,9%).

Наименьшие доходы наблюдаются в густонаселённой Туркестанской области: всего 135,3 тысяч тенге в квартал, плюс 22% за год.

В то же время наибольший годовой рост доходов населения зафиксирован в Туркестанской области, а наименьший — в Алматинской (всего на 3,9% до 180,5 тысяч тенге).

Большую часть доходов казахстанцы получали от трудовой деятельности: 148 тысяч тенге — на 16,4% больше, чем годом ранее. Из них 127,4 тысяч тенге составил доход от работы по найму, 20,6 тысяч тенге — доход от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности.

Социальные трансферты выросли всего на 1% за год, до 53,4 тысяч тенге. В их числе 44,1 тысяч тенге составили пенсии, 8,3 тысяч тенге — пособия, 966 тенге — стипендии, 80 тенге — АСП и жилищная помощь.

Материальная помощь от родственников, знакомых, алименты выросли на 6,2%, до 5,2 тысяч тенге.

По мнению Главы государства, рост влияния ограниченных элитных групп и снижение доходов большинства населения стали серьёзной угрозой безопасности. Международные эксперты (в частности, KPMG) утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то же время у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге.

Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #Общество   #Финансы  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанцы не имеют зависимости от лотереи - соцопрос
Казахстанская теннисистка вошла в ТОП-25 мирового рейтинга после сенсации на Australian Open
Более 151 тысячи казахстанцев лечатся от COVID-19
Кокшетауские спортсмены подарили около 200 книг пансионату для пожилых людей
Популярное
1 Задержан подозреваемый в вандализме на кладбище в Уштобе
2 О процессе восстановления после январских событий в Казахстане рассказали в Израиле
3 Эксперт прокомментировал озвученные задачи Президента на съезде партии Nur Otan
4 В интервью Президента мы получили ответ на многие волнующие  нас вопросы – Дария Кожамжарова
5 Ерлан Саиров: Нам нужны серьёзные институты разделения власти
6 Фура с гражданами Узбекистана слетела в кювет в Павлодарской области
Читайте также
Более 151 тысячи казахстанцев лечатся от COVID-19
Два человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане
Задержан подозреваемый в вандализме на кладбище в Уштобе
О процессе восстановления после январских событий в Казахстане рассказали в Израиле
Эксперт прокомментировал озвученные задачи Президента на съезде партии Nur Otan
В интервью Президента мы получили ответ на многие волнующие  нас вопросы – Дария Кожамжарова
Ерлан Саиров: Нам нужны серьёзные институты разделения власти
Фура с гражданами Узбекистана слетела в кювет в Павлодарской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив