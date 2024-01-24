Денежные переводы трудовых мигрантов составляют 16% доходов населения Узбекистана

В Узбекистане около 16% всех совокупных доходов населения приходятся на денежные переводы трудовых мигрантов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Согласно отчету Центрального банка Узбекистана, процессы трудовой миграции оказывают влияние на совокупные доходы населения, внутренний спрос и устойчивость платежного баланса через канал денежных переводов.

- За период 2018-2023 гг. около 16% всех совокупных доходов населения приходились на денежные переводы трудовых мигрантов. Большая часть дефицита торгового баланса также компенсируется притоком трансграничных денежных переводов, которые также являются одним из основных источников предложения на внутреннем валютном рынке, - сообщает финрегулятор.

Текущие трудовые миграционные потоки, главным образом, сосредоточены в нескольких близлежащих странах, в частности, в России и Казахстане, на которые приходится основная часть притока денежных переводов.

Вместе с тем, наблюдается постепенная географическая диверсификация таких потоков. Объем денежных переводов из других стран увеличился на 14% в 2023 году, после сдержанного роста в 2022 году (около 3%).

В ЦБ добавили, что продолжение активной внешней трудовой миграционной политики, увеличение числа стран по сотрудничеству в направлении трудовой миграции в средне- и долгосрочной перспективе может привести к изменениям в структуре притоков денежных переводов.