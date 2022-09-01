День знаний - праздник, объединяющий целые поколения - глава Минпросвещения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов поздравил казахстанцев с Днем знания, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие коллеги, школьники и родители!

Поздравляю вас с 1 сентября – началом нового учебного года! Этот праздник вызывает много эмоций, так как все мы были учениками и помним незабываемые школьные годы. Это праздник, объединяющий целые поколения.

Самым волнительным и торжественным он будет для наших первоклашек, их мам и пап, бабушек и дедушек. В этом году около 400 тыс. детей пойдут в первый класс, получат свои первые буквари и откроют для себя мир знаний.

Не менее волнительным он будет для 170 тыс. учащихся выпускных классов, которые затем будут готовиться к выпускным экзаменам, поступлению в вузы и к началу нового этапа в жизни.

Для того, чтобы он стал более комфортным, с прошлого года введено несколько преимуществ при сдаче ЕНТ. Это и четыре попытки пройти тестирование и две возможности, чтобы получить грант.

В 7,6 тыс. школ 3,7 млн детей будут обучать наши учителя, которым мы говорим слова благодарности за их благородный труд и высокий профессионализм.

В казахстанских школах, колледжах, детских садах, организациях образования работают прекрасные педагоги, по-настоящему преданные своему призванию, раскрывающие таланты наших детей. Достижения наших учеников и учениц на международных олимпиадах, студентов колледжей на чемпионатах Workdskills и другие успехи наших детей тому подтверждение.

Особое внимание поддержке как педагогов, так и школьников уделяет Глава государства Касым-Жомарт Токаев. С января 2023 года зарплаты педагогов, воспитателей детских садов и других работников сферы образования в очередной раз повысятся на 25%.

Талантливым детям за призовые места на международных предметных олимпиадах будут выплачиваться премии в общей сумме до 4,7 млн тенге. Перечень таких олимпиад пополнится еще семью интеллектуальными соревнованиями. Также им будут предоставлены гранты для обучения в вузах. Выплаты получат и педагоги-наставники.

Важно понимать, что слабоуспевающим детям нужна особая поддержка, добрые слова и вера в то, что у них все получится. Поэтому в этом году при поддержке Президента мы ввели 15-процентную квоту для того, чтобы они могли получить образование в таких школах, как «БИЛ», «Дарын» и др. И запустили ряд специальных программ.

Мы увеличиваем количество педагогов-ассистентов для того, чтобы дети с особыми потребностями чувствовали себя максимально комфортно и могли обучаться в обычных школах. И это только часть комплексной работы в данном направлении.

Надеюсь, что коллеги поддержат меня в этом вопросе и с пониманием будут относиться к тем, кто нуждается в доброте, ласковом взгляде, поддержке и вере в себя.

Желаю всем детям успешного учебного года, крепкого здоровья, стремления к новым знаниям, победам и открытиям!

Коллегам – творческих успехов, благодарных и прилежных учеников, благополучия и успехов!

Всех с праздником! С Днем знаний!», - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook.