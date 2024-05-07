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    17:54, 07 Май 2024 | GMT +6

    День защитника Отечества отмечают жамбылцы

    День защитника Отечества
    Фото: акимат Жамбылской области

    Торжественными и спортивными мероприятиями отмечают День защитника Отечества в Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Таразе состоялась церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову. В Центральном концертном зале «Баласагун» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

    — В торжественном собрании, посвященном празднованию 7 Мая — Дня защитника Отечества приняли участие жители Жамбылской области, руководители государственных органов, военнослужащие, представители регионального командования «Юг», Национальной гвардии и пограничной службы. Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев поздравил участников мероприятия с Днем защитника Отечества, вручил награды отличившимся, подчеркнув, что эта важная дата способствует пропаганде Вооруженных сил страны, — сообщили в пресс-службе акимата области.

    Праздничную атмосферу мероприятия создавал военный оркестр регионального командования «Юг». Свои творческие таланты продемонстрировали военнослужащие РгК «Юг».

    День защитника Отечества
    Фото: акимат Жамбылской области

    В областном центре и в районах Жамбылской области проходят различные спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

    — Проводится открытый городской турнир по мини-футболу среди молодежи. Во всех районах города Тараза, в районных центрах организованы массовые спортивные мероприятия среди населения города по гиревому спорту, катанию на коньках, а также по национальным видам спорта: асық ату, арқан тарту и другие, — рассказали в ведомстве.

    Теги:
    Военные Армия Регионы Казахстана День защитника Отечества Регионы Жамбылская область
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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