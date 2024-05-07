День защитника Отечества отмечают жамбылцы

Торжественными и спортивными мероприятиями отмечают День защитника Отечества в Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Таразе состоялась церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову. В Центральном концертном зале «Баласагун» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

— В торжественном собрании, посвященном празднованию 7 Мая — Дня защитника Отечества приняли участие жители Жамбылской области, руководители государственных органов, военнослужащие, представители регионального командования «Юг», Национальной гвардии и пограничной службы. Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев поздравил участников мероприятия с Днем защитника Отечества, вручил награды отличившимся, подчеркнув, что эта важная дата способствует пропаганде Вооруженных сил страны, — сообщили в пресс-службе акимата области.

Праздничную атмосферу мероприятия создавал военный оркестр регионального командования «Юг». Свои творческие таланты продемонстрировали военнослужащие РгК «Юг».

Фото: акимат Жамбылской области

В областном центре и в районах Жамбылской области проходят различные спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.