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День защиты детей отметили в Таразе

Автор:  
Галина Скрипник
2 Июня 2023, 00:38
День защиты детей отметили в Таразе Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Международный день защиты детей в Таразе был насыщен концертами, фестивалями, спортивными состязаниями, организованными для детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе, в парке имени Кайрата Рыскулбекова и в Центральном парке, состоялись выставки, творческие фестивали, спортивные состязания, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и рисованию, концертные программы. Всем пришедшим на праздник детям бесплатно раздавали мороженое.

В центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, побывал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. Воспитанники центра подготовили выставку своих живописных работ.

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Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
«Дети – это гарантия благополучного и надежного будущего нашей страны. Нет ничего важнее счастья и улыбок детей. Наша основная задача оградить их от всего плохого, создать условия, чтобы их детство было беззаботным. Это должно быть поколение образованных и патриотичных казахстанцев. Отдельно хочу поблагодарить всех педагогов центра за то, что они вкладывают душу в воспитание таких талантливых и активных ребят. Желаю вам радости и успехов в учебе, чтобы желания исполнялись, и всё в жизни складывалось успешно», - сказал глава региона и вручил детям памятные подарки.
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Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Отметим, что воспитанники этого центра в рамках проекта «Мейірім» по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, закреплены за руководителями государственных учреждений и крупных предприятий области.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в Таразе состоялась презентация проекта «Мейірім» по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Руководители госорганов и бизнес-структур, за которыми закреплены сироты, должны делать всё для дальнейшей социализации этих детей, поэтапного пополнения жилищно-сберегательных счетов ребят, оказания всесторонней поддержки, обеспечения постоянной работой и жильем. В 2022 году наставником 15-летней воспитанницы областного центра поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

В 2023 году рамках проекта «Мейірім» 137 детей, а это воспитанники четырех учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закреплены за 96 государственными учреждениями и крупными предприятиями. Ежемесячно на лицевые счета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступает финансовая поддержка от меценатов, предпринимателей. На начало года переведено 52,3 млн тенге.

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