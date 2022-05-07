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День защитника Отечества отметили в Атырау
7 Мая 2022 02:08

День защитника Отечества отметили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошло торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества и 30-летию образования Вооруженных сил РК. Участие в нем принял аким области Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служу главы региона.

«Поздравляю с Днем защитника Отечества наших доблестных военнослужащих, которые являются опорой нашей независимости. Благодаря им в нашей стране царит мир и благополучие. Также хочу поздравить с сегодняшним праздником бойцов регионального командования «Батыс», достойно защищающих границы государства, экономические интересы Республики Казахстан в секторе Каспийского моря! Все они – защитники народа Казахстана, которые с достоинством выполняют воинский долг», - обратился Серик Шапкенов к участникам торжественного собрания.

Аким области вручил военнослужащим медали Министерства обороны «Мінсіз қызметі үшін».

Медалью Министерства обороны РК «Мінсіз қызметі үшін» I степени награжден майор в/ч 51051 Медет Кулибеков.

Медали «Мінсіз қызметі үшін» II степени получили сержант в/ч 51051 Мэлс Таженов, сержант в/ч 21642 Асылбек Утегалиев, старший сержант в/ч 21642 Медет Жасангалиев, сержант в/ч 41433 Гульжазира Кайбалдиева.

Медалью «Мінсіз қызметі үшін» III степени награжден сержант в/ч 51051 Тимур Иманалов.

В честь 30-летия Вооруженных сил Республики Казахстан ряд военных получили благодарственными письмами акима области.

Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием местных артистов.


Автор:
Корреспондент

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