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День защитника Отечества отмечают в Казахстане

Автор:  
Анеля Касымова
7 Мая 2023, 07:14
День защитника Отечества отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 7 Мая, в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этот день 31 год назад был подписан указ о создании Национальных Вооруженных сил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

7 мая 1992 года Государственный комитет обороны был преобразован в Министерство обороны Республики Казахстан. Первым министром обороны стал генерал-полковник Сагадат Нурмагамбетов.

В 2012 году 7 мая был объявлен государственным праздником и является выходным днем. В этом году в честь праздников Дня защитника Отечества и Дня Победы казахстанцы отдыхают подряд три дня: 7, 8, 9 мая.

5 мая Глава государства принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов. Во время мероприятия Касым-Жомарт Токаев поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы. Глава государства присвоил воинские и специальные звания, классные чины офицерам и вручил государственные награды ряду граждан за мужество и безупречную службу.

Как подчеркнул Президент, повышение обороноспособности, укрепление системы национальной безопасности, обеспечение верховенства закона и правопорядка являются незыблемыми приоритетами нашей страны.

В начале года сообщалось, что в Казахстане увеличили военный бюджет. Также были озвучены планы по усовершенствованию деятельности органов военной полиции и увеличению зарплат преподавателям военных вузов и военным медикам.

Традиционно по всей республике с 7 по 9 мая проходят праздничные мероприятия и народные гуляния. В Астане сегодня состоятся праздничные концерты у монумента «Байтерек» с 18:00 до 22:00 и у здания Nomad City Hall в 12:00. В эти дни в жилом массиве «Уркер» будет организована полевая кухня и концерт духового оркестра воинской части №5573. Всего по городу запланировано более 50 мероприятий.


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