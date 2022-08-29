29 Августа 2022 07:15

День закрытия Семипалатинского ядерного полигона отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 год назад в Казахстане произошло историческое событие - был подписан указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Об этом передает МИА «Казинформ».

29 августа – историческая дата для Республики Казахстан, мирового сообщества и глобального антиядерного движения. В этот день в 1991 году Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона», второго по мощности в мире, после полигона в Неваде.

В 2019 году День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона был включен в перечень праздничных дат.

Закрытие Семипалатинского ядерного полигона стало долгожданным и судьбоносным р ешением . К этому призывало созданное в 1989 году движение «Невада - Семей», л идером которого был Олжас Сулейменов. Благодаря широкой народной поддержке в 1989 году движению удалось остановить на Семипалатинском полигоне 11 взрывов, из запланированных 18. Состоялось 7 испытаний, последний взрыв прозвучал 19 октября..

«Рожденное на казахской земле 28 февраля 1989 года движение «Невада-Семей» считало своей главной целью не только закрытие Семипалатинского полигона, но и пробудило другие ядерные страны последовать этому созидательному примеру. И сейчас Казахстан занимает уверенную позицию на мировой арене антиядерного движения», - отмечал Олжас Сулейменов.

Казахстан первым сделал реальный шаг к всеобщему ядерному разоружению: закрыл Семипалатинский испытательный ядерный полигон - четвертый в мире по своей разрушительной мощи ядерный потенциал.

29 августа 1949 года Советский Союз провел первое испытание ядерного оружия. С 1949 по 1989 год на священной для казахов земле, родине великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева было произведено не менее 456 ядерных испытаний, а также десятки гидроядерных и гидродинамических испытаний.

2 декабря 2009 года шестьдесят четвертая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, единогласно приняв резолюцию 64/35, объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. Резолюция призывает к более активному просвещению и информированию людей «о последствиях испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов и необходимости их прекращения как одному из средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия».

С инициативой принятия этой резолюции, имеющей большое число авторов и соавторов, выступила Республика Казахстан, с тем чтобы отметить закрытие 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона.

Основным инструментом для прекращения испытаний ядерного оружия является Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он был принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 сентября 1996 года. Казахстан активно участвовал в разработке и принятии Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и одним из первых подписал его 30 сентября 1996 года. Для вступления договора в силу он должен быть ратифицирован государствами со значительным ядерным потенциалом.