День языков народа Казахстана отмечают в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В павлодарском университете масштабно празднуют День языков народа Казахстана. Кампания начнётся с того, что все сотрудники университета начнут говорить между собой на казахском языке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В вузе запланирована целая неделя, посвящённая языкам. Начинается она с того, что все сотрудники университета начнут говорить между собой на казахском языке, как минимум, говорить фразами, - рассказали в павлодарском университете. - «Қазақша сөйлейік» - с акции под таким названием стартует празднование Дня языков народа Казахстана в стенах высшего учебного заведения».

В День языков в университете запланировано множество мероприятий, включая проведение ашык диктанта, посещение музея имени Бухар жырау и казахского музыкально-драматического театра имени Ж. Аймауытова. Здесь напомнили, что в Казахстане живут представители более 100 различных этносов. Все они делают многое для сохранения взаимопонимания и укрепления единства.

«В сентябре в Казахстане традиционно празднуется День языков народа Казахстана. Цель праздника — сохранение целостности многонационального народа Казахстана, развитие и распространение казахского языка, воспитание детей в духе уважения культуры и традиций не только своего народа, но и всех, кто населяет большие просторы страны», - сказала руководитель управления по воспитательной работе и социальным вопросам Инновационного Евразийского университета Анап Кайдарова.

Вместе с тем, напомнила она, в вузе уделяют много внимания развитию полиязычного образования.