День языков и 150-летие Ахмета Байтурсынова отмечают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках празднования 150-летнего юбилея Учителя нации и деятеля Алаша Ахмета Байтурсынова, а также Дня языков народа Казахстана состоялась церемония возложения цветов к памятнику «Алаш қайраткерлері» на Аллее писателей в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, заместитель акима города Нур-Султана Есет Байкен и ученые-ахметоведы, алашеведы.

Фото: t.me/gylym_jogary_bilim