День возрождения тюркской письменности празднуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный день возрождения тюркской письменности отметили в нескольких городах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В свете того факта, что Казахстан является центром тюркского мира, факт объявления первого общетюркского праздника и проведение грандиозного флешмоба в стенах Национального музея РК является закономерным и последовательным событием. Мы отталкиваемся от даты, когда датский ученый, лингвист, историк Вильгельм Томсен первым в мире прочитал свою «тюрк» и «тенгри» из рунических текстов, найденных на берегах Орхона, и доложил о переводе 25 ноября 1893 года на заседании Датской королевской академии наук. Это было великое научное открытие в мировой лингвистике», - рассказала председатель общественного объединения «Ұлы бұдұн», кандидат искусствоведения Меруерт Курмангалиева в рамках круглого стола в Национальном музее РК.





В этой связи как отметила Меруерт Курмангалиева, сегодня по Казахстану хотят провозгласить празднование Международного дня возрождения тюркской письменности. «Мы поставили цель объединить тюркские народы, так как долгое время содействовали со всеми творческими людьми из многих стран, делали в 2017 году конференцию по вопросам изучения тенгрианства в столице. У нас очень много связей остались с разными заинтересованными учеными-тюркологами. Что может объединить тюркский мир? Да, у нас есть календарный праздник Наурыз, который отмечают все тюркоязычные страны. А мы должны понять, что основа государственности - письменность. А такого единого праздника нет. Есть праздник рунической письменности», - отметила глава общественного объединения.

М. Курмангалиева уточнила, что в этом году день тюркской письменности начали проводить в Азербайджане, Турции, а также в нескольких городах нашей страны.





«А по Казахстану мы будем готовить Уральск, Атырау, Алматы, данное мероприятие уже состоялось в Кызылорде. Мы через Казахстан хотим проникнуть во все тюркские страны, чтобы они также поддержали нас», - добавила она.

В рамках круглого стола также состоялся мастер-класс исследователей древнетюрских рунических надписей.















