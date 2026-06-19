День Войск ПВО: 34 года на страже воздушных рубежей Казахстана

Сегодня в Казахстане отмечается День Войск противовоздушной обороны, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

Профессиональный праздник военнослужащих ПВО приурочен к 19 июня 1992 года, когда на основании директивы министра обороны были созданы Войска противовоздушной обороны.

Фото: Министерство обороны РК

Основной задачей войск является защита административно-политических и промышленно-экономических центров страны, важных военных объектов, а также группировок Вооруженных сил от ударов авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Министерство обороны РК

На вооружении подразделений состоят современные зенитные ракетные комплексы и радиолокационные станции, обеспечивающие контроль воздушного пространства и своевременное обнаружение потенциальных угроз.

Подготовка офицерских кадров для Войск ПВО ведется в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи в Алматы. Казахстанские военнослужащие регулярно подтверждают высокий уровень подготовки на международных учениях.

Фото: Министерство обороны РК

В войсках также активно внедряются цифровые технологии и автоматизированные системы управления. В 2025 году на полигоне «Сарышаган» в Карагандинской области в ходе международного тактического учения «Боевое содружество» впервые была испытана автоматизированная система управления, продемонстрировавшая свою эффективность при отражении массированных воздушных ударов.

Фото: Министерство обороны РК

В Министерстве обороны отмечают, что высокая боевая готовность, профессионализм военнослужащих и применение современных технологий являются важными факторами укрепления обороноспособности страны. Круглосуточно неся боевое дежурство, подразделения ПВО обеспечивают безопасность воздушных рубежей Казахстана.