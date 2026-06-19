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    День Войск ПВО: 34 года на страже воздушных рубежей Казахстана

    Сегодня в Казахстане отмечается День Войск противовоздушной обороны, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

    ПВО
    Фото: Министерство обороны РК

    Профессиональный праздник военнослужащих ПВО приурочен к 19 июня 1992 года, когда на основании директивы министра обороны были созданы Войска противовоздушной обороны.

    День Войск противовоздушной обороны, ПВО
    Фото: Министерство обороны РК

     

    Основной задачей войск является защита административно-политических и промышленно-экономических центров страны, важных военных объектов, а также группировок Вооруженных сил от ударов авиации и беспилотных летательных аппаратов.

    День Войск противовоздушной обороны
    Фото: Министерство обороны РК

    На вооружении подразделений состоят современные зенитные ракетные комплексы и радиолокационные станции, обеспечивающие контроль воздушного пространства и своевременное обнаружение потенциальных угроз.

    Подготовка офицерских кадров для Войск ПВО ведется в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи в Алматы. Казахстанские военнослужащие регулярно подтверждают высокий уровень подготовки на международных учениях.

    День Войск противовоздушной обороны
    Фото: Министерство обороны РК

    В войсках также активно внедряются цифровые технологии и автоматизированные системы управления. В 2025 году на полигоне «Сарышаган» в Карагандинской области в ходе международного тактического учения «Боевое содружество» впервые была испытана автоматизированная система управления, продемонстрировавшая свою эффективность при отражении массированных воздушных ударов.

    День Войск противовоздушной обороны, ПВО
    Фото: Министерство обороны РК

    В Министерстве обороны отмечают, что высокая боевая готовность, профессионализм военнослужащих и применение современных технологий являются важными факторами укрепления обороноспособности страны. Круглосуточно неся боевое дежурство, подразделения ПВО обеспечивают безопасность воздушных рубежей Казахстана.

    Армия Вооруженные силы Минобороны РК Дата
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор