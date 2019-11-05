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День военной разведки отмечается в Вооруженных силах РК

5 Ноября 2019 15:40
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День военной разведки отмечается в Вооруженных силах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 ноября в Вооруженных силах Казахстана отмечается День военной разведки. В честь 27-летия в воинских частях проходят торжественные мероприятия, где отмечают лучших военнослужащих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Разведка – «невидимые» войска армии, значение которых сложно переоценить. Их главная задача – получение и обработка данных о действующем или вероятном противнике, его военных ресурсах и боевых возможностях, мировой обстановке и театре военных действий.


Военные разведчики стоят на страже национальных интересов и вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. С каждым годом методы и способы их работы совершенствуются, но особое значение по-прежнему имеет добытая ими информация.

Современное поколение спецподразделений казахстанской армии постоянно совершенствует свою подготовку. Военнослужащие принимают участие в международных соревнованиях и учениях, где на деле доказывают профессионализм и боеспособность. За последние несколько месяцев спецподразделения Казахстана приняли участие в международных соревнованиях разведгрупп «Алтын укі-2019», совместных со спецподразделениями других стран учениях «Иссык-Куль – Аныракай-2019», «Достарум-2019», «Охота на лис-2019» и других.


Для решения возложенных задач разведка оснащается современными техническими средствами, созданными на основе последних мировых достижений в области телекоммуникационных, информационных и космических технологий.

Военная разведка во все времена играла важную роль в судьбе государства и являлась надежным защитником национальных интересов. Она меняла облик в разные периоды истории, но всегда сохраняла суть – свое боевое предназначение.


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Ключевые слова: Армия, Дата,
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