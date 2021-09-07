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    19:16, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    День вакцинации для предпринимателей прошел в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - День вакцинации для предпринимателей прошел в Атырау. Организатором прививочной акции выступил Союз предпринимателей и работодателей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вакцинация бизнесменов прошла в Союзе предпринимателей и работодателей. В ней приняли участие не только владельцы бизнеса, но и их сотрудники. Более 30 представителей малого и среднего бизнеса получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции.

    «С 6 сентября вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача РК о том, что невакцинированные лица не будут допускаться к работе. В связи с этим Союз предпринимателей и работодателей Атырауской области и решил организовать вакцинацию владельцев бизнеса и их сотрудников, чтобы они могли беспрепятственно продолжать свою деятельность. Такие акции будут продолжаться теперь уже в трудовых коллективах», - рассказал заместитель директора Союза предпринимателей и работодателей Атырауской области Рафхат Бозбалиев.

    Наша справка. В регионе зарегистрировано более 50 тысяч субъектов МСБ. В них занято 125 тысяч жителей Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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