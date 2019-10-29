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День в армии провели атырауские подростки

29 Октября 2019 22:30
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День в армии провели атырауские подростки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – День в армии провели атырауские подростки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Под эгидой республиканской акции «Ел тірегі - 2019» по инициативе департамента по делам обороны Атырауской области на базе Регионального командования «Запад» прошел день открытых дверей «Один день из жизни казахстанской армии».


«В воинской части Регионального командования «Запад» побывали 500 старшеклассников, студентов колледжей, а также студентов с военной кафедры государственного университета имени Х. Досмухамбетова. Почетными гостями стали ветераны Вооруженных Сил РК. В части будущие призывники смогли увидеть армейскую жизнь, ознакомились с образцами военной формы и экипировки, военной техники и вооружения», - рассказали в пресс-службе Регионального командования «Запад».


Офицеры-воспитатели воинских частей рассказали о быте военных, порядке прохождения воинской службы, боевых и учебно-боевых задачах. Учащимся продемонстрировали приемы рукопашного боя, желающие приняли участие в военизированной эстафете. Победители эстафеты получили грамоты командующего Регионального командования «Запад».

День в армии подростки провели в рамках республиканской акции «Ел тірегі - 2019».





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Ключевые слова: Атырауская область, Армия,
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Автор:

А. Соколов

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