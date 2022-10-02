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День учителя отмечают в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
2 Октября 2022, 09:12
День учителя отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Казахстане отчается День учителя. В этом году праздник выпадает на 2 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

День учителя – профессиональный праздник работников сферы образования. В Казахстане учителя, педагоги отмечают свой профессиональный праздник в первое воскресенье октября.

По данным Бюро национальной статистики РК, в 2021-2022 учебном году в стране трудились 555 014 педагогов. Количество учителей общеобразовательных школ в прошлом учебном году составило 385 830 человек. Вместе с тем, количество педагогов в дошкольных организациях составило 96 723 человека. Также согласно статистике в казахстанских вузах работают 36 378 педагогов.

В своем Послании от 1 сентября текущего года Касым-Жомарт Токаев заявил, что решающую роль в построении Нового Казахстана сыграют школьные учителя.

В рамках поручений Главы государства учителям продолжают повышать зарплату. Ежегодное повышение заработной платы учителей дает положительный эффект.

По поручению Президента РК заработная плата педагогов с января 2020 года ежегодно повышается на 25 %, в январе 2022 года увеличилась еще на 25 %. Таким образом, зарплата педагогов увеличилась в два раза.

А с 1 января 2023 года по поручению Президента РК еще на 25 % увеличится зарплата воспитателей детских садов, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования.

Зарплата педагогов исчисляется в зависимости от учебной нагрузки, уровня образования, наличия квалификации, степени магистра, стажа работы и других доплат.

Предусмотрены ежемесячные доплаты и учителям физкультуры за проведение дополнительных спортивных секций во внеурочное время.

В честь праздника в регионах чествовали лучших учителей.

Аким Алматы Ерболат Досаев ранее в ходе торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня учителя, наградил победителей конкурса «Алматы ұстазы». Главный приз в размере 5 млн тенге и сертификат на стажировку в Финляндии выиграл учитель истории общеобразовательной школы № 135 Ануар Исаев.

Ранее в акимате столицы сообщили, что День учителя отметят праздничным концертом. В честь Дня учителя 4 октября в Астане состоится праздничный концерт, посвященный педагогам города. Также во время праздничного концерта победителям конкурса «Лучший педагог» вручат дипломы управления образования города и денежные сертификаты.

Более 1 млн тенге вручили лучшим педагогам Карагандинской области. В преддверии профессионального праздника во Дворце культуры горняков города Караганды чествовали учителей.


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