День творчества Жамбыла Жабаева прошел в Посольстве Казахстана в Беларуси

МИНСК. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Республики Казахстан в Республике Беларусь состоялись показ художественного фильма «Джамбыл» и обсуждение творчества великого казахского поэта-акына Жамбыла Жабаева, 175-летний юбилей которого в этом году широко отмечается в Казахстане и за его пределами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

Среди зрителей – три поколения людей: дипломаты, сотрудники посольства и члены их семей, что обусловило неформальное, заинтересованное обсуждение художественного фильм а, снятого режиссёрами Ефимом Дзиганом в 1952 году на Алма-Атинской киностудии художественных и хроникальных фильмов .

Представители старшего поколения рассказали молодежи об исторических процессах, происходящих в Казахстане в конце ХIХ – начале ХХ вв., о борьбе казахского народа за независимость, вкладе казахстанцев в Победу в Великой отечественной войне 1941-1941 г. Особое внимание было уделено личности Жамбыла Жабаева, чье творчество связано с жизнью простого народа, а поэзия, сохраняя удивительную простоту, поражает глубоким смыслом, смелостью, патриотизмом и человечностью.

После просмотра фильма в библиотеке посольства участники мероприятия обратились непосредственно к творчеству Ж.Жабаева, которое отличается многожанровостью и представлено героическим эпосом, сатирой, сказками. Для обсуждения были выбраны такие произведения акына, как «Поэма гневного сердца», «Хан и акын», «Черный указ». Завершился памятный день чтением всемирно известного стихотворения «Ленинградцы, дети мои!».