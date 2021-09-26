День труда отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечается День труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

День труда учрежден Указом Президента Республики Казахстан в ноябре 2013 года в целях возрождения традиций уважения к рабочим профессиям и осознания важности труда с раннего возраста.

Основная цель празднования этой даты заключается в стимулировании производительного труда, пропаганде рабочих профессий среди молодежи и укреплении многолетних традиций рабочих династий в рамках идеи Президента по построению Общества Всеобщего труда.

В Казахстане вместе с этой даты учреждены такие награды, как медаль «Еңбек ардагері», высшая степень отличия - «Қазақстанның Еңбек Ері» (Герой труда Казахстана). Такое решение было принято с целью повышения авторитета Человека труда в казахстанском обществе. Медалью «Еңбек ардагері» награждают работников различных отраслей экономики и лиц, достигших пенсионного возраста, с общим стажем работы более 40 лет, из которых не менее 10 лет - в одной отрасли, а также достигших наивысших результатов в трудовой деятельности. Высшая степень отличия «Қазақстанның Еңбек Ері» присваивается за выдающиеся достижения в экономическом и социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан. Лицам, удостоенным звания «Қазақстанның Еңбек Ері» вручается знак особого отличия – Золотая звезда и орден «Отан».

Празднование Дня труда в Казахстане проходит на многих предприятиях и во многих трудовых коллективах страны. В рамках Дня труда проводятся и тематические конкурсы на звание лучшего трудового наставника, лучшего молодого работника и другие.

В своем прошлогоднем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо приучать молодежь к неустанному труду. «Мы должны прививать в общественном сознании идеалы и ценности труда», - сказал Глава государства.

Также в Послании текущего года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Касым-Жомарт подчеркнул, что благодаря единству и созидательному труду казахстанцев наша страна преодолевает все трудности и испытания.